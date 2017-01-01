Стали відомі подробиці чергового подвійного вбивства на Одещині

Чоловік і жінка постраждали від рук невідомих зловмисників. Всю ніч у селищі тривали першочергові слідчо-оперативні заходи.

На місці злочину працює оперативний штаб: слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, кінологи. Особи загиблих встановлені. Це – місцеві мешканці. Встановлюються можливі свідки злочину й ймовірні мотиви жорстокого вбивства.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, поки одесити святкували Новий рік, поліція Одещини працювала в посиленому режимі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині знову сталося подвійне вбивство.