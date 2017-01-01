Стали известны подробности очередного двойного убийства в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. В первые минуты Нового года правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из домов села Прилиманское Овидиопольского района Одесской области обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, сообщает УНН.
Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников. Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия.
На месте преступления работает оперативный штаб: следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, кинологи. Личности погибших установлены. Это - местные жители. Устанавливаются возможные свидетели преступления и вероятные мотивы жестокого убийства.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним, пока одесситы праздновали Новый год, полиция Одесской области работала в усиленном режиме.
Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области снова произошло двойное убийство.