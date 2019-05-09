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Стала відома причина смерті журналіста Сергія Доренка

Стала відома причина смерті журналіста Сергія Доренка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Журналіст Сергій Доренко помер за кермом свого мотоцикла в центрі Москви від зупинки серця. Про це з посиланням на джерело в медичних службах повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Сергій Доренко помер за кермом мотоцикла. За попередньою інформацією, у нього зупинилося серце, коли він сидів за кермом мотоцикла", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в даний час на місці працюють правоохоронні органи.

Співчуття вже висловив мер Москви Сергій Собянін.

"Загинув Сергій Доренко. Талановитий журналіст, неспокійна, небайдужа людина. Сергій любив наше місто. Загинув як жив - на крутому віражі. Чесно - страшенно шкода. Неначе щось втрачено. Безповоротно", - написав Собянін.

Раніше УНН повідомив, що головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко помер після падіння з мотоцикла в віці 59 років.

Відзначимо, що в 2015 році Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України почало досудове провадження за фактом закликів до зміни територіальної цілісності України, які поширюються в мережі Інтернет від імені російського блогера, колишнього журналіста Сергія Доренка.

Встановлено, що в мережі Інтернет поширюється публікація під заголовком "Сергій Доренко: Кращий вихід для України - це поділ", із закликами до зміни державного кордону України і її території.

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