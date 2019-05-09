Стала известна причина смерти журналиста Сергея Доренко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Журналист Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца. Об этом со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает ТАСС, передает УНН.
"Сергей Доренко скончался за рулем мотоцикла. По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время на месте работают правоохранительные органы.
Сочувствие уже высказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал Собянин.
Ранее УНН сообщил, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
Отметим, что в 2015 году Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины начало досудебное производство по факту призывов к изменению территориальной целостности Украины, которые распространяются в сети Интернет от имени российского блогера, бывшего журналиста Сергея Доренко.
Установлено, что в сети Интернет распространяется публикация под заголовком "Сергей Доренко: Лучший выход для Украины - это разделение", с призывами к изменению государственной границы Украины и ее территории.