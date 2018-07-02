Стаховський пробився до другого кола Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Перший українець провів поєдинок основної сітки в рамках одиночного розряду на цьогорічному Вімблдоні, передає УНН.
У п'ятисетовому протистоянні між нашим Сергієм Стаховським та першою ракеткою Португалії (45 у світі) Жоао Соузою, путівку до наступного етапу здобув українець – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4.
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За 3 години та 22 хвилини Стаховський здійснив 21 ейс проти 3 у португальця, припустившись 8 подвійних помилок.
Примітно, що Стаховський єдиний уродженець України, який виступає в основній сітці Вімблдону серед чоловіків, адже Олександр Долгополов знявся зі змагань.
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Додамо, що у другому колі опонентом киянина стане Сем Куеррі з США (11 сіяний), який в трьох сетах обіграв Джордана Томпсона з Австралії.