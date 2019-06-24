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США здійснили кібератаку на ракетні системи Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп схвалив проведення кібератаки на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет після того, як Тегеран збив американський безпілотник. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post і її джерела.

США здійснили кібератаку на ракетні системи Ірану

За словами джерел, кібератака була здійснена в ніч на 21 червня, вона порушила роботу іранських систем. Удар по Корпусу вартових ісламської революції координувався Центральним командуванням США.

Операція завдала шкоди військовим системам командування і управління Ірану і не привела до загибелі людей або жертв серед цивільного населення, що могло б статися в разі нанесення звичайного удару, який, як заявив сам Трамп, був ним скасований.

Білий дім і військові відмовилися коментувати кібератаку по Ірану.

"Ця операція збільшує вартість постійної іранської кіберзагрози, але також служить для захисту військово-морського флоту Сполучених Штатів і морських операцій в Ормузькій протоці", - сказав колишній високопоставлений чиновник Білого дому з кібербезпеки в адміністрації Трампа Томас Боссерт.

Нагадаємо, за останні два роки більше 200 компаній по всьому світу зазнали атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану.

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