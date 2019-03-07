Microsoft: хакери з Ірану атакували компанії по всьому світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За останні два роки більше 200 компаній по всьому світу зазнали атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану. Про це йдеться в дослідженні корпорації Microsoft, передає УНН з посиланням на DW.
"Жертвами злочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства, а також займаються міжнародним бізнесом концерни в таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США", - йдеться в повідомленні.
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Хакери викрадали конфіденційну інформацію підприємств і прали дані з пам'яті комп'ютерів, тим самим завдали шкоди на сотні мільйонів доларів.
У дослідженні повідомляється, що за оцінкою фахівців корпорації, за атаками стоїть хакерська угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі зломи виконувала за дорученням Holmium інша хакерська угруповання - APT33.
На думку експертів з безпеки, Тегеран зараз прагне наростити потенціал для кібератак через посилення санкцій тиску на Іран з боку США.
Нагадаємо, американська компанія Microsoft оголосила, що хакери намагалися зламати акаунти європейських аналітичних центрів в кінці минулого року.