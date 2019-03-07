Microsoft: хакери з Ірану атакували компанії по всьому світу

ukru
22 березня, 17:51 • 82036 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 124131 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105181 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104983 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 92043 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102191 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151738 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168096 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154917 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 248398 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.8 м/с
32 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 62168 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 52420 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 52632 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 31630 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 64086 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164948 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 248398 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211315 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196078 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 60006 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 56250 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 71693 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 52467 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 83586 перегляди
Актуальне
Microsoft: хакери з Ірану атакували компанії по всьому світу

Microsoft: хакери з Ірану атакували компанії по всьому світу

Київ • УНН

 • 9431 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. За останні два роки більше 200 компаній по всьому світу зазнали атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану. Про це йдеться в дослідженні корпорації Microsoft, передає УНН з посиланням на DW.

"Жертвами злочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства, а також займаються міжнародним бізнесом концерни в таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США підозрюють хакерів КНДР в активізації спроб розкрадання коштів у банків

Хакери викрадали конфіденційну інформацію підприємств і прали дані з пам'яті комп'ютерів, тим самим завдали шкоди на сотні мільйонів доларів.

У дослідженні повідомляється, що за оцінкою фахівців корпорації, за атаками стоїть хакерська угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі зломи виконувала за дорученням Holmium інша хакерська угруповання - APT33.

На думку експертів з безпеки, Тегеран зараз прагне наростити потенціал для кібератак через посилення санкцій тиску на Іран з боку США.

Нагадаємо, американська компанія Microsoft оголосила, що хакери намагалися зламати акаунти європейських аналітичних центрів в кінці минулого року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03