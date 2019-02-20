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Microsoft: хакеры Fancy Bear нацелились на аналитические центры в Европе

Microsoft: хакеры Fancy Bear нацелились на аналитические центры в Европе

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Американская компания Microsoft объявила, что хакеры пытались взломать аккаунты европейских аналитических центров в конце прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Axios.

Пока ведутся расследования, Microsoft "уверена", что многие попытки кибератак были осуществлены группировкой Fancy Bear, которую правительство США связывает с Россией.

По данным Microsoft, попытки взлома в Европе имели место с сентября по декабрь.

Хакеры атаковали 104 аккаунта, принадлежащих сотрудникам Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Немецкого фонда Маршалла, расположенных в Бельгии, Франции, Германии, Польши, Румынии и Сербии.

Хакеры пытались использовать фишинговые сайты и электронные письма для кражи учетных данных и распространения вредоносных программ. Microsoft указала, что быстро сообщила об этом аналитические центры, которые подверглись кибератаке.

Такие аналитические центры являются ценной целью для шпионов, потому что они часто имеют тесные связи с правительственными чиновниками и "закулисные" данные об управлении или от правительства.

Fancy Bear - или, как Microsoft называет эту группировку, Strontium - наиболее известная в Соединенных Штатах за то, что совершила взлом Национального комитета Демократической партии США и имела другие связанные с политикой цели во время выборов в США 2016 года.

Напомним, российские хакеры похитили доклад МИД Бельгии об Украине.

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