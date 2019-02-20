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Microsoft: хакери Fancy Bear націлилися на аналітичні центри в Європі

Microsoft: хакери Fancy Bear націлилися на аналітичні центри в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Американська компанія Microsoft оголосила, що хакери намагалися зламати акаунти європейських аналітичних центрів наприкінці минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Axios.

Поки ведуться розслідування, Microsoft "впевнена", що багато спроб кібератак були здійснені угрупованням Fancy Bear, яку уряд США пов'язує з Росією.

За даними Microsoft, спроби злому в Європі мали місце з вересня по грудень.

Хакери атакували 104 аккаунти, що належать співробітникам Німецького товариства зовнішньої політики, а також європейських офісів Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла, розташованих у Бельгії, Франції, Німеччини, Польщі, Румунії та Сербії.

Хакери намагалися використовувати фішингові сайти і електронні листи для крадіжки облікових даних і поширення шкідливих програм. Microsoft вказала, що швидко повідомила про це аналітичні центри, які зазнали кібератаки.

Такі аналітичні центри є цінною метою для шпигунів, тому що вони часто мають тісні зв'язки з урядовими чиновниками і "закулісні" дані про управління або від уряду.

Fancy Bear - або, як Microsoft називає це угруповання, Strontium - найбільш відоме у Сполучених Штатах за те, що зламало Національний комітет Демократичної партії США та мала інші пов'язані з політикою цілі під час виборів у США 2016 року.

Нагадаємо, російські хакери викрали доповідь МЗС Бельгії про Україну.

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