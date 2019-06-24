США осуществили кибератаку на ракетные системы Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post и ее источники.
По словам источников, кибератака была совершена в ночь на 21 июня, она нарушила работу иранских систем. Удар по Корпусу стражей исламской революции координировался Центральным командованием США.
Операция нанесла ущерб военным системам командования и управления Ирана и не привела к гибели людей или жертв среди гражданского населения, что могло бы произойти в случае нанесения обычного удара, который, как заявил сам Трамп, был им отменен.
Белый дом и военные отказались комментировать кибератаку по Ирану.
"Эта операция увеличивает стоимость постоянной иранской киберугрозы, но также служит для защиты военно-морского флота Соединенных Штатов и морских операций в Ормузском проливе", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по кибербезопасности в администрации Трампа Томас Боссерт.
Напомним, за последние два года более 200 компаний по всему миру подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.