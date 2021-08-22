США закриють аеропорт Кабула на 48 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Держдепартамент США оголосив, що аеропорт Кабула буде закритий на 48 годин для евакуації тих, хто вже знаходиться в аеропорту. Після цього рейси відновляться. Про це повідомляє УНН з посиланням на агенство Кhaama.
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Найгірша гуманітарна ситуація навколо аеропорту Кабула досягла свого піку і абсолютно безпрецедентна, оскільки, як повідомляється, за останні сім днів 12 осіб були або застрелені, або загинули в натовпі.
США та інші країни рекомендували своїм громадянам не приходити в аеропорт, так як тисячі людей заполонили вхід перед головними воротами.
Повідомляється, що "в'їзд в аеропорт, буде здійснюватися за допомогою конкретних водіїв таксі, які будуть доставляти пасажирів до виходів".
Аеродром Баграм, колись найбільша авіабаза США в Афганістані, є найближчим до міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.
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