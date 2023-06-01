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США відкриють найпівнічніший дипломатичний пост у Норвегії, єдина місія за Полярним колом

США відкриють найпівнічніший дипломатичний пост у Норвегії, єдина місія за Полярним колом

Київ • УНН

 • 331656 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Сполучені Штати незабаром відкриють у Норвегії невелику дипломатичну місію, яка стане найпівнічнішою у світі та єдиною подібною установою за Полярним колом, заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це УНН інформує посилаючись на ABC News.

Деталі

Цей крок, який Блінкен оголосив на пресконференції в Осло після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, пов'язаний з посиленням конкуренції з росією за ресурси Крайньої Півночі.

Блінкен сказав, що США відкриють так званий «пост американської присутності» в місті Тромсе, яке знаходиться за 350 кілометрів на північ від Полярного кола. Ця установа відкриється наприкінці цього року і буде укомплектована одним американським дипломатом із титулом консул.

"Ми тут, щоб працювати з союзниками-однодумцями, щоб просувати наше бачення мирної, стабільної та кооперативної Арктики", - сказав Блінкен перед зустріччю з міністром закордонних справ Норвегії.

Додамо

Норвегія очолить групу з восьми країн - Арктичну раду, що межують з Арктикою, після двох років правління росії, протягом яких блок значною мірою ігнорувався іншими членами через вторгнення росії до України.

Державний департамент мав офіс у Тромсе до 1994 року, але після закінчення Холодної війни він був закритий через реорганізацію дипломатичних приміщень.

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