США откроют самый северный дипломатический пост в Норвегии, единственная миссия за Полярным кругом

Детали

Этот шаг, который Блинкен объявил на пресс-конференции в Осло после встречи министров иностранных дел стран НАТО, связан с усилением конкуренции с россией за ресурсы Крайнего Севера.

Блинкен сказал, что США откроют так называемый «пост американского присутствия» в городе Тромсё, который находится в 350 километрах к северу от Полярного круга. Это учреждение откроется в конце этого года и будет укомплектовано одним американским дипломатом с титулом консул.

"Мы здесь, чтобы работать с союзниками-единомышленниками, чтобы продвигать наше видение мирной, стабильной и кооперативной Арктики", — сказал Блинкен перед встречей с министром иностранных дел Норвегии.

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Норвегия возглавит группу из восьми стран - Арктический совет, граничащих с Арктикой, после двух лет правления россии, в течение которых блок в значительной степени игнорировался другими членами из-за вторжения россии в Украину.

Государственный департамент имел офис в Тромсё до 1994 года, но после окончания Холодной войны он был закрыт из-за реорганизации дипломатических помещений.