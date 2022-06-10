США виділили Україні 7,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки

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"З нетерпінням чекаю на співпрацю з Денисем Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, підтримати її стійкість та відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярдів доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", – зазначила Брінк.

Нагадаємо

Посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter повідомила про нову фінансову допомогу від США у розмірі 1 млрд доларів. Також вона додала, що очікується ще 7,5 мільярда доларів фінансової допомоги Україні.