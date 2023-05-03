США та Мексика досягли важливої угоди про міграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що досягла важливої угоди з мексиканськими офіційними особами щодо врегулювання «гуманітарної ситуації, викликаної безпрецедентними міграційними потоками» після припинення дії обмежень, накладених відповідно до Розділу 42. Про це пише ABC News, передає УНН.
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Після того, як у вівторок радник із внутрішньої безпеки США Ліз Шервуд-Рендал зустрілася з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, мексиканські офіційні особи підтвердили, що продовжать приймати мігрантів як мінімум із чотирьох країн, яких США відправляють назад через кордон.
Цей крок було зроблено після того, як адміністрація Байдена оголосила про низку дій, у тому числі про розгортання військ США на південному кордоні, додавання нових шляхів до легального статусу в США та посилення обмежень на те, хто може подати заяву про надання притулку, напередодні запланованого закінчення дії Розділу 42.
Очікувалося різке зростання міграції до кордону між двома країнами через закінчення терміну дії обмежень, що діяли з 2020 року. Коли в січні дію Розділу 42 було припинено, президент Мексики на вимогу офіційних осіб США погодився приймати до 30 000 мігрантів із чотирьох країн — Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели — щомісяця.
Нова угода продовжить ці зусилля за межами надзвичайного дозволу, виданого Розділом 42.
Поки що неясно, як оголошення у вівторок може вплинути на мігрантів, які прибувають з інших країн, включаючи Сальвадор, Гватемалу та Гондурас.
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