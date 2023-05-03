США та Мексика досягли важливої угоди про міграцію

ukru
10:29 • 71214 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 82839 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 93381 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 130686 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 319174 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 416759 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 328756 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353450 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311021 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224655 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.3 м/с
77 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 88174 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 96916 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 100079 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 54783 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 36052 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 71128 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 130615 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 433666 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 573606 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 603255 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 29257 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 54783 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 100079 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 218532 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 416725 перегляди
Актуальне
США та Мексика досягли важливої угоди про міграцію

США та Мексика досягли важливої угоди про міграцію

Київ • УНН

 • 1280982 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що досягла важливої угоди з мексиканськими офіційними особами щодо врегулювання «гуманітарної ситуації, викликаної безпрецедентними міграційними потоками» після припинення дії обмежень, накладених відповідно до Розділу 42. Про це пише ABC News, передає УНН.

Деталі

Після того, як у вівторок радник із внутрішньої безпеки США Ліз Шервуд-Рендал зустрілася з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, мексиканські офіційні особи підтвердили, що продовжать приймати мігрантів як мінімум із чотирьох країн, яких США відправляють назад через кордон.

Цей крок було зроблено після того, як адміністрація Байдена оголосила про низку дій, у тому числі про розгортання військ США на південному кордоні, додавання нових шляхів до легального статусу в США та посилення обмежень на те, хто може подати заяву про надання притулку, напередодні запланованого закінчення дії Розділу 42.

Очікувалося різке зростання міграції до кордону між двома країнами через закінчення терміну дії обмежень, що діяли з 2020 року. Коли в січні дію Розділу 42 було припинено, президент Мексики на вимогу офіційних осіб США погодився приймати до 30 000 мігрантів із чотирьох країн — Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели — щомісяця.

Нова угода продовжить ці зусилля за межами надзвичайного дозволу, виданого Розділом 42.

Поки що неясно, як оголошення у вівторок може вплинути на мігрантів, які прибувають з інших країн, включаючи Сальвадор, Гватемалу та Гондурас.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США посилять покарання мігрантів за незаконний перетин кордону в рамках реформи

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61