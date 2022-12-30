США стурбовані зв'язками Китаю з росією, заявив Держдеп після дзвінка путіна та Сі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сполучені Штати стурбовані зближенням Китаю з росією, заявив у п'ятницю Державний департамент США після того, як путін та голова Китаю Сі Цзіньпін провели відеозустріч, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Пекін заявляє про свою нейтральність, але його поведінка ясно показує, що він, як і раніше, вкладає кошти в тісні зв'язки з росією", - заявив представник Держдепартаменту, додавши, що Вашингтон "уважно стежить за діяльністю Пекіна".
Контекст
Минулого тижня росія та Китай провели спільні військово-морські навчання, які начальник Генерального штабу рф генерал валерій герасимов назвав відповіддю на "агресивне нарощування військової могутності США" в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Минулого тижня путін керував відкриттям газового родовища в Сибіру, призначеного для збільшення експорту енергоносіїв з росії до Китаю.
В останні роки Пекін та Москва знайшли точки дотику через загальне невдоволення глобальним домінуванням Сполучених Штатів. путін і Сі бачать у Вашингтоні перешкоду своїм геополітичним та економічним амбіціям і прагнуть налагодити "безмежні" відносини як противагу американській міжнародній перевазі.
У 2019 році Сі назвав путіна своїм "найкращим другом", а під час війни китайський лідер відкинув спроби президента Франції Еммануеля Макрона залучити його як посередника між путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Хоча Пекін публічно не підтримав вторгнення, але Сі порушував "питання та побоювання через війну" під час зустрічі з путіним у вересні. Натомість Китай звинуватив НАТО у провокуванні наступу росії.