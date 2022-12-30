США обеспокоены связями Китая с россией, заявил Госдеп после звонка путина и Си

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"Пекин заявляет о своей нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с россией", - заявил представитель Госдепартамента, добавив, что Вашингтон "внимательно следит за деятельностью Пекина".

Контекст

На прошлой неделе россия и Китай провели совместные военно-морские учения, которые начальник Генерального штаба рф генерал валерий Герасимов назвал ответом на "агрессивное наращивание военного могущества США" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На прошлой неделе путин руководил открытием газового месторождения в Сибири, предназначенного для увеличения экспорта энергоносителей из россии в Китай.

В последние годы Пекин и Москва нашли точки соприкосновения из-за всеобщего недовольства глобальным доминированием Соединенных Штатов. путин и Си видят в Вашингтоне препятствие своим геополитическим и экономическим амбициям и стремятся наладить "безграничные" отношения как противовес американскому международному превосходству.

В 2019 году Си назвал путина своим "лучшим другом", а во время войны китайский лидер отверг попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь его в качестве посредника между путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя Пекин публично не поддержал вторжение, но Си нарушал "вопросы и опасения из-за войны" во время встречи с путиным в сентябре. Китай обвинил НАТО в провоцировании наступления россии.