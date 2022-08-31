США "розіграли" війну з Україною перед контрнаступом на Херсон

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У ході підготовки до нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за цілями, так і за географією, щоб уникнути надмірного розширення та ув'язування на кількох фронтах, повідомляють CNN численні американські та західні офіційні особи, а також українські джерела, передає УНН.