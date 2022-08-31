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США "розіграли" війну з Україною перед контрнаступом на Херсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У ході підготовки до нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за цілями, так і за географією, щоб уникнути надмірного розширення та ув'язування на кількох фронтах, повідомляють CNN численні американські та західні офіційні особи, а також українські джерела, передає УНН.

США "розіграли" війну з Україною перед контрнаступом на Херсон

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За словами джерел, ці обговорення включали участь у «військових іграх» з Києвом — аналітичних навчаннях, які були покликані допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм необхідно зібрати, щоб досягти успіху в різних сценаріях.

Спочатку українці розглядали можливість ширшого контрнаступу, але в останні тижні звузили свою місію на півдні, у Херсонській області, заявили представники США та України.

Представник Пентагону генерал Пет Райдер сказав CNN, що «Сполучені Штати ведуть рутинний діалог між військовими на кількох рівнях з Україною. Ми не коментуватимемо особливості цих зіткнень. Загалом кажучи, ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, та захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, українці ухвалюють остаточні рішення для своїх операцій».

Офіційні особи кажуть, що, на їхню думку, зараз спостерігається посилення паритету між українськими та російськими військовими. Але західні чиновники не наважуються назвати український наступ, який почався в понеділок у Херсонській області, справжнім «контрнаступом».

Питання, наскільки успішно Україна зможе повернути втрачені території, залишається відкритим, повідомляють CNN джерела, знайомі з останніми розвідданими. Українські офіційні особи вже заявили, що цей наступ, швидше за все, буде повільною операцією, оскільки наближається сувора зимова погода, а потім раннє веснянє бездоріжжя, що може призвести до паузи в бойових діях.

Проте серед американських і західних радників України є виразне відчуття, що українські військові перебувають у набагато більш рівних умовах з росією, ніж передбачалося кілька місяців тому, повідомили CNN кілька офіційних осіб. росія, як і раніше, зберігає перевагу в загальній чисельності особового складу та масованої артилерії.

Але українські можливості, підкріплені сучасним західним озброєнням та підготовкою, закрили важливу прогалину, кажуть офіційні особи, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, які Україна в останні місяці використовувала для атак у тилу росії.

Інше американське військове джерело висловилося більш прямо: Україна компенсувала перевагу росії в обсязі вогню своєю «компетенцією».

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