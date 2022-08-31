США "разыграли" войну с Украиной перед контрнаступлением на Херсон

Детали

По словам источников, эти обсуждения включали участие в «военных играх» с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в разных сценариях.

Сначала украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер сказал CNN, что «Соединенные Штаты ведут рутинный диалог между военными на нескольких уровнях с Украиной. Мы не будем комментировать особенности этих столкновений. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов украинцы принимают окончательные решения для своих операций».

Официальные лица говорят, что, по их мнению, сейчас наблюдается усиление паритета между украинскими и российскими военными. Но западные чиновники не решаются назвать украинское наступление, которое началось в понедельник в Херсонской области, настоящим «контрнаступлением».

Вопрос, насколько успешно Украина сможет вернуть утраченные территории, остается открытым, сообщают CNN источники, знакомые с последними разведданными. Украинские официальные лица уже заявили, что это наступление, скорее всего, будет медленной операцией, поскольку приближается суровая зимняя погода, а затем раннее весеннее бездорожье, что может привести к паузе в боевых действиях.

Однако среди американских и западных советников Украины есть отчетливое ощущение, что украинские военные находятся в гораздо более равных условиях с россией, чем предполагалось несколько месяцев назад, сообщили CNN несколько официальных лиц. россия по-прежнему сохраняет преимущество в общей численности личного состава и массированной артиллерии.

Но украинские возможности, подкрепленные современным западным вооружением и подготовкой, закрыли важный пробел, говорят официальные лица, в частности, высокомобильные артиллерийские ракетные системы, или HIMARS, которые Украина в последние месяцы использовала для атак в тылу россии.

Другой американский военный источник высказался более прямо: Украина компенсировала преимущество россии в объеме огня своей «компетенцией».