США повернуться до питання Криму - Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сполучені Штати повернуться до питання Криму, але наразі в пріоритеті врегулювання ситуації в Донбасі. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон під час виступу у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Ми повернемося до питання Криму. Я знаю, що президент Путін ясно дав зрозуміти, що це обговорюватися за столом переговорів не буде. У якийсь момент буде, але зараз ми повинні зупинити насильство на сході України. Подивимося, можемо чи ми це дозволити”, — сказав він.
Окрім того, держсекретар також зазначив, що Вашингтон не приймає “російське вторгнення” в Україну.
“У Сирії Росія вибрала підтримувати Башара Асада. Ми вирішили цього не робити. Але коли мова йде про вторгнення в іншу країну — це неможливо підтримати”, — сказав він.
Також Тіллерсон зазначив, що “це стало підставою для дуже серйозного режиму санкцій” і “цей режим не зміниться, поки територіальна цілісність України не буде відновлена”.
Як повідомляв УНН, ЄС в четвер продовжить санкції проти РФ ще на півроку.