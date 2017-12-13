США вернутся к вопросу Крыма - Тиллерсон

“Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это позволить”, — сказал он.

Кроме того, госсекретарь также отметил, что Вашингтон не принимает “российское вторжение” в Украину.

“В Сирии Россия выбрала поддерживать Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать”, — сказал он.

Также Тиллерсон отметил, что “это стало основанием для очень серьезного режима санкций” и “этот режим не изменится, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена”.

Как сообщал УНН, ЕС в четверг продолжит санкции против РФ еще на полгода.