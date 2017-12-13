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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 12949 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101956 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103848 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118959 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103906 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106251 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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США вернутся к вопросу Крыма - Тиллерсон

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Соединенные Штаты вернутся к вопросу Крыму, но пока в приоритете урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это позволить”, — сказал он.

Кроме того, госсекретарь также отметил, что Вашингтон не принимает “российское вторжение” в Украину.

“В Сирии Россия выбрала поддерживать Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать”, — сказал он.

Также Тиллерсон отметил, что “это стало основанием для очень серьезного режима санкций” и “этот режим не изменится, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена”.

Как сообщал УНН, ЕС в четверг продолжит санкции против РФ еще на полгода.

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