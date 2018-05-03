США повернули Іраку близько 4 тисяч стародавніх артефактів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Близько 3,8 тисячі стародавніх іракських артефактів, які незаконним шляхом потрапили в мережу американських магазинів Hobby Lobby, були повернуті в середу представникам Іраку. Як повідомило агентство Reuters, передача старожитностей відбулася в резиденції посла Іраку в Вашингтоні, інформує УНН.
“Ми продовжимо спільну роботу, щоб запобігти розкрадання пам’яток старовини і гарантувати, що той, хто спробує отримати вигоду шляхом подібних злочинів, буде притягнутий до відповідальності”, — наводить агентство слова в.о. глави Імміграційної і митної служби США Томаса Хомана.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати заявили про завершення операції проти “ІД” в Іраку.