США вернули Ираку около 4 тысяч древних артефактов

“Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить хищения памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается извлечь выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности”, — приводит агентство слова и.о. главы Иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты заявили о завершении операции против “ИГ” в Ираке.