США вернули Ираку около 4 тысяч древних артефактов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Около 3,8 тысячи древних иракских артефактов, которые незаконным путем попали в сеть американских магазинов Hobby Lobby, были возвращены в среду представителям Ирака. Как сообщило агентство Reuters, передача древностей состоялась в резиденции посла Ирака в Вашингтоне, передает УНН.
“Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить хищения памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается извлечь выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности”, — приводит агентство слова и.о. главы Иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты заявили о завершении операции против “ИГ” в Ираке.