США передасть Африканському союзу 17 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Африканському Союзу буде передано 17 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу фірми Johnson & Johnson. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Партія вакцин Johnson & Johnson, яка нараховує 17 мільйонів доз, буде доправлена в Африку найближчого тижня.
Раніше Сполучені Штати Америки пожертвували Африканському союзу 50 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. За словами кенійського громадського діяча Джомо Кеніата, США “зробили все можливе, щоб допомогти не лише Кенії, а й усьому африканському континенту”.
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Африканський союз, до якого входить 55 держав із загальною чисельністю населення понад 1,3 млрд людей, звинуватив виробників вакцин в несправедливому доступі до препаратів.
Станом на вересень із 5,7 млрд доз вакцини проти коронавірусу, введених у всьому світу, лише 2% отримали в Африці.
За даними директора Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань Джона Нкенгасонга, лише 4,5% африканців повністю вакциновано проти COVID-19.
Африканські країни та Всесвітня організація охорони здоров’я протягом кількох місяців закликали виробників ліків створити на континенті заводи з виробництва вакцин, щоб забезпечити населення щепленнями.
7 жовтня стало відомо, що американська біотехнологічна компанія Moderna планує інвестувати 500 млн доларів у будівництво в Африці нової фабрики з виробництва вакцин.