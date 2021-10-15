США передаст Африканскому союзу 17 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Африканскому союзу передадут 17 миллионов доз вакцины от коронавируса фирмы Johnson & Johnson. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Партия вакцин Johnson & Johnson, которая насчитывает 17 миллионов доз, будет доставлена в Африку в ближайшую неделю.
Ранее США пожертвовали Африканскому союзу 50 миллионов доз вакцины от COVID-19. По словам кенийского общественного деятеля Джомо Кениата, США “сделали все возможное, чтобы помочь не только Кении, но и всему африканскому континенту”.
Добавим
Африканский союз, в который входит 55 государств с общей численностью населения более 1,3 млрд людей, обвинил производителей вакцин в несправедливом доступе к препаратам.
По состоянию на сентябрь с 5,7 млрд доз вакцины от коронавируса, введенных по всему миру, только 2% получили в Африке.
По данным директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, лишь 4,5% африканцев полностью вакцинировано от COVID-19.
Африканские страны и Всемирная организация здравоохранения в течение нескольких месяцев призывали производителей лекарств создать на континенте завод по производству вакцин, чтобы обеспечить население прививками.
7 октября стало известно, что американская биотехнологическая компания Moderna планирует инвестировать 500 млн долларов в строительство в Африке новой фабрики по производству вакцин.