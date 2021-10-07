Moderna за 500 млн доларів побудує в Африці фабрику з виробництва вакцин

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У компанії Moderna хочуть побудувати в Африці підприємство з виробництва вакцин. Прогнозують, що завод вироблятиме до 500 млн доз вакцини щорічно, зокрема проти COVID-19.

"Ми рішуче розширюємо вплив Moderna на суспільство завдяки інвестиціям у сучасне підприємство з виробництва мРНК в Африці. Хоча ми все ще працюємо над підвищенням можливостей нашої нинішньої мережі з доправлення вакцин проти пандемії, ми вважаємо, що потрібно інвестувати в майбутнє", — сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Компанія не вказала дату, коли об'єкт почнуть будувати, і не вказала, скільки з 500 млн доз будуть вакцинами проти COVID-19. У пресрелізі повідомили, що незабаром визначать країну та місце розташування майбутної фабрики, в яку планують інвестувати пів мільярда доларів.

За даними Reuters, потенційні кандидати на розміщення заводу Moderna в Африці — це Південна Африка, Руанда та Сенегал.

Додамо, що станом на сьогодні лише 4,5% африканців було повністю вакциновано проти коронавірусу.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше в історії схвалила використання вакцини проти малярії RTS,S/AS01 для дітей в Африці.