Moderna за 500 млн долларов построит в Африке фабрику по производству вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Американская биотехнологическая компания Moderna планирует инвестировать 500 млн долларов в строительство в Африке новой фабрики по производству вакцин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.
Детали
В компании Moderna хотят построить в Африке предприятие по производству вакцин. Прогнозируют, что завод будет производить до 500 млн доз вакцины ежегодно, в частности и от COVID-19.
"Мы решительно расширяем влияние Moderna на общество благодаря инвестициям в современное предприятие по производству мРНК в Африке. Хотя мы все еще работаем над повышением возможностей нашей нынешней сети с доставки вакцин от пандемии, мы считаем, что нужно инвестировать в будущее", — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
Компания не указала даты, когда объект начнут строить, и не указала, сколько с 500 млн доз будут вакцинами от COVID-19. В пресс-релизе сообщили, что вскоре определят страну и место расположения будущей фабрики, в которую планируют инвестировать полмиллиарда долларов.
По данным Reuters, потенциальные кандидаты на размещение завода Moderna в Африке — это Южная Африка, Руанда и Сенегал.
Добавим, что на сегодняшний день лишь 4,5% африканцев было полностью вакцинировано от коронавируса.
Напомним
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые в истории одобрила использование вакцины от малярии RTS, S/AS01 для детей в Африке.