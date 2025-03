ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії

Деталі

“Це історичний момент. Вакцина від малярії для дітей, яку довго чекали, — це прорив для науки, здоров’я дітей і контролю над малярією”, — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Він зазначив, що застосування вакцини RTS,S/AS01 поряд з іншими засобами боротьби з небезпечною недугою “може рятувати щороку десятки тисяч життів”.

Малярія — одне з найпоширеніших інфекційних захворювань людини. Її збудники — паразити з роду Plasmodium. Згідно з оцінками ВООЗ, всі типи малярії вражають близько 220 млн жителів Землі. У 2019 від цієї хвороби померло близько 400 тис. осіб, з них близько 260 тис. — це діти до п’яти років, що живуть в країнах на південь від Сахари.

З хворобою борються двома способами: за допомогою ліків, які знищують збудника малярії в організмі хворих, і надліжкових сіток, які просочуються речовинами, що вбивають рознощиків хвороби. Втім, обидва способи швидко втрачають ефективність, оскільки як сам паразит, так і його рознощики — малярійні комарі — стають все більш стійкими до протималярійних препаратів.

Доповнення

Вакцина RTS,S/AS01 діє проти найнебезпечнішого збудника малярії — паразита Plasmodium falciparum. Її розробляли близько 30 років, а клінічні дослідження проходили протягом двох років (з 2019 роки) на території трьох африканських країн — Кенії, Гани і Малаві. У випробуваннях брали участь близько 800 тис. осіб.

Результати дослідження показують, що вакцина на 30% знижує смертність від малярії навіть в тих областях, де широко використовуються протималярійні сітки, а дітям доступні ліки і діагностика.

RTS, S #malaria vaccine was introduced in a pilot programme two years ago.

Since then, more than 2.3 million doses of the vaccine have been administered across Ghana , Kenya and Malawi https://t.co/xSk58nTIV1 #VaccinesWork pic.twitter.com/jfvn5ESxPe

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021