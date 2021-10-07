ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії

ukru
19:38 • 77833 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102049 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162335 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145550 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147475 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159054 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176661 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149970 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159147 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176000 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154130 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125854 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 119990 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 137873 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96062 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162335 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154130 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252146 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248443 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54510 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64562 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62727 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98659 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109710 перегляди
Актуальне
ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії

ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії

Київ • УНН

 • 15875 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше в історії схвалила використання вакцини від малярії RTS,S/AS01 для дітей в Африці. Клінічні дослідження препарату проводилися у Гані, Кенії і Малаві, в них взяли участь понад 800 тис. дітей, пише ВООЗ на своєму сайті, пише УНН.

Деталі

“Це історичний момент. Вакцина від малярії для дітей, яку довго чекали, — це прорив для науки, здоров’я дітей і контролю над малярією”, — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Він зазначив, що застосування вакцини RTS,S/AS01 поряд з іншими засобами боротьби з небезпечною недугою “може рятувати щороку десятки тисяч життів”.

Малярія — одне з найпоширеніших інфекційних захворювань людини. Її збудники — паразити з роду Plasmodium. Згідно з оцінками ВООЗ, всі типи малярії вражають близько 220 млн жителів Землі. У 2019 від цієї хвороби померло близько 400 тис. осіб, з них близько 260 тис. — це діти до п’яти років, що живуть в країнах на південь від Сахари.

З хворобою борються двома способами: за допомогою ліків, які знищують збудника малярії в організмі хворих, і надліжкових сіток, які просочуються речовинами, що вбивають рознощиків хвороби. Втім, обидва способи швидко втрачають ефективність, оскільки як сам паразит, так і його рознощики — малярійні комарі — стають все більш стійкими до протималярійних препаратів.

Доповнення

Вакцина RTS,S/AS01 діє проти найнебезпечнішого збудника малярії — паразита Plasmodium falciparum. Її розробляли близько 30 років, а клінічні дослідження проходили протягом двох років (з 2019 роки) на території трьох африканських країн — Кенії, Гани і Малаві. У випробуваннях брали участь близько 800 тис. осіб.

Результати дослідження показують, що вакцина на 30% знижує смертність від малярії навіть в тих областях, де широко використовуються протималярійні сітки, а дітям доступні ліки і діагностика.

RTS, S #malaria vaccine was introduced in a pilot programme two years ago.
Since then, more than 2.3 million doses of the vaccine have been administered across Ghana , Kenya and Malawi https://t.co/xSk58nTIV1 #VaccinesWork pic.twitter.com/jfvn5ESxPe

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами