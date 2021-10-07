ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые в истории одобрила использование вакцины от малярии RTS,S/AS01 для детей в Африке. Клинические исследования препарата проводились в Гане, Кении и Малави, в них участвовало более 800 тыс. детей, пишет ВОЗ на своем сайте, пишет УНН.
Детали
“Это исторический момент. Вакцина от малярии для детей, которую долго ждали, — это прорыв для науки, здоровья детей и контроля над малярией”, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что применение вакцины RTS,S/AS01 наряду с другими средствами борьбы с опасным недугом “может спасать ежегодно десятки тысяч жизней”.
Малярия — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний человека. Ее возбудители — паразиты из рода Plasmodium. Согласно оценкам ВОЗ, все типы малярии поражают около 220 млн жителей Земли. В 2019 году от этой болезни умерло около 400 тыс. человек, из них около 260 тыс. — это дети до пяти лет, живущие в странах южнее Сахары.
С болезнью борются двумя способами: с помощью лекарств, которые уничтожают возбудителя малярии в организме больных, и надкроватных сеток, которые пропитываются веществами, убивающими разносчиков болезни. Впрочем, оба способа быстро теряют эффективность, поскольку как сам паразит, так и его разносчики — малярийные комары — становятся все более устойчивыми к противомалярийным препаратам.
Дополнение
Вакцина RTS,S/AS01 действует против наиболее опасного возбудителя малярии — паразита Plasmodium falciparum. Ее разрабатывали около 30 лет, а клинические исследования проходили в течение двух лет (с 2019 года) на территории трех африканских стран — Кении, Ганы и Малави. В испытаниях участвовало около 800 тыс. детей.
Результаты исследования показывают, что вакцина на 30% снижает смертность от малярии даже в тех областях, где широко используются противомалярийные сетки, а детям доступны лекарства и диагностика.
RTS,S #malaria vaccine was introduced in a pilot programme two years ago.
Since then, more than 2.3 million doses of the vaccine have been administered across Ghana, Kenya and Malawi https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/jfvn5ESxPe