ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии

Детали

“Это исторический момент. Вакцина от малярии для детей, которую долго ждали, — это прорыв для науки, здоровья детей и контроля над малярией”, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что применение вакцины RTS,S/AS01 наряду с другими средствами борьбы с опасным недугом “может спасать ежегодно десятки тысяч жизней”.

Малярия — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний человека. Ее возбудители — паразиты из рода Plasmodium. Согласно оценкам ВОЗ, все типы малярии поражают около 220 млн жителей Земли. В 2019 году от этой болезни умерло около 400 тыс. человек, из них около 260 тыс. — это дети до пяти лет, живущие в странах южнее Сахары.

С болезнью борются двумя способами: с помощью лекарств, которые уничтожают возбудителя малярии в организме больных, и надкроватных сеток, которые пропитываются веществами, убивающими разносчиков болезни. Впрочем, оба способа быстро теряют эффективность, поскольку как сам паразит, так и его разносчики — малярийные комары — становятся все более устойчивыми к противомалярийным препаратам.

Дополнение

Вакцина RTS,S/AS01 действует против наиболее опасного возбудителя малярии — паразита Plasmodium falciparum. Ее разрабатывали около 30 лет, а клинические исследования проходили в течение двух лет (с 2019 года) на территории трех африканских стран — Кении, Ганы и Малави. В испытаниях участвовало около 800 тыс. детей.

Результаты исследования показывают, что вакцина на 30% снижает смертность от малярии даже в тех областях, где широко используются противомалярийные сетки, а детям доступны лекарства и диагностика.

RTS,S #malaria vaccine was introduced in a pilot programme two years ago.

Since then, more than 2.3 million doses of the vaccine have been administered across Ghana, Kenya and Malawi https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/jfvn5ESxPe

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021