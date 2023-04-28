США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів – The New York Times

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Частково мета полягає в тому, щоб переконатися, що якщо росія підірве радіоактивну зброю на території України, її атомну сигнатуру та провину москви зможуть перевірити.

З того часу, як 14 місяців тому росія вторглася в Україну, експерти турбувалися про те, чи путін застосує ядерну зброю в бою вперше після американських бомбардувань Хіросіми і Нагасакі в 1945 році. Слухання в Палаті представників США і докладні відомості, представлені в середу Національним управлінням з ядерної безпеки, федеральним агентством, що входить до складу Міністерства енергетики, є на сьогодні найвагомішими доказами того, що Вашингтон робить конкретні кроки, щоб підготуватися до найгірших можливих наслідків вторгнення.

Група підтримки ядерних аварій, або NEST, тіньовий підрозділ експертів-атомників, керований агентством безпеки, працює з Україною над розгортанням радіаційних датчиків, навчанням персоналу, моніторингом даних та попередженням про смертельне випромінювання.

У заяві, відправленій The New York Times у відповідь на питання репортера, агентство повідомило, що мережа атомних датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме можливість "схарактеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, в ньому йдеться, що розгорнуті датчики позбавлять росію "будь-якої можливості використовувати ядерну зброю в Україні без вказівки авторства".

В одному сценарії Вашингтон може використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб унеможливити помилкову ідентифікацію зловмисника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, враховуючи своєрідність грибоподібної хмари. Але якщо зброя була доставлена вантажівкою, танком або човном, а не ракетою з траєкторією польоту з'ясувати її походження може виявитися практично неможливим.

На думку ядерних експертів, загальнодоступна інформація про таке оборонне планування може утримати москву, давши їй зрозуміти, що Вашингтон може викрити операцію під хибним прапором.

Наприклад, москва може заявити, що Київ влаштував ядерний вибух на полі бою, щоб спробувати залучити Захід до більш серйозної військової допомоги. Але теоретично, маючи сенсорну мережу, Вашингтон зможе вказати на свій власний аналіз ядерної атрибуції, щоб показати, що насправді нападником була москва.

Минулої осені росія, не надавши жодних доказів, неодноразово заявляла, що Україна планувала підірвати бомбу, призначену для поширення радіоактивних матеріалів, так звану «брудну бомбу». Вашингтон попередив, що кремль намагається створити хибний привід для ескалації війни.

«Якщо в Україні відбудеться ядерна надзвичайна ситуація, чи то радіаційний викид з ядерного реактора, чи вибух ядерної зброї, — йдеться у заяві служби безпеки, — наукові аналізи будуть оперативно надані державним органам та центрам прийняття рішень США в Україні та регіоні для прийняття дієвих, технічно обґрунтованих рішень для захисту здоров'я та безпеки населення».

Експерти-ядерники кажуть, що такі захисні запобіжні заходи можуть стати найсерйознішим випробуванням у найближчі тижні, коли українська армія розпочне свій весняний наступ. Західні експерти стурбовані тим, що невдачі росії на полі бою роблять путіна, принаймні, більш залежним від його ядерного арсеналу, і вони стурбовані тим, що нові невдачі можуть посилити його готовність натиснути на ядерний курок.

Дженніфер Гренхольм, міністр енергетики, минулого місяця розповіла Конгресу про загальні запобіжні заходи при виявленні радіації в Україні і сказала, що мета допомоги США полягає в тому, щоб «переконатися, що українці в безпеці і не піддаються опроміненню». Однак вона повідомила мало подробиць, заявивши, що для цього буде потрібно закрите засідання.

Міністерство енергетики та агентство безпеки кажуть, що цього року вони витрачають близько 160 мільйонів доларів на запобіжні заходи щодо атомної енергії в Україні, і аналогічна сума запитується на 2024 рік.

Міністерство енергетики, на додаток до допомоги NEST, заявляє, що надає підтримку партнерським агентствам в Україні щодо вимірювання радіації в повітрі, моделювання атмосферних шлейфів радіації та протидії ядерній контрабанді.