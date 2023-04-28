США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов - The New York Times

Детали

Частично цель состоит в том, чтобы убедиться, что если россия подорвет радиоактивное оружие на территории Украины, его атомную сигнатуру и вину москвы смогут проверить.

С тех пор как 14 месяцев назад россия вторглась в Украину, эксперты беспокоились о том, применит ли путин ядерное оружие в бою впервые после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Слушания в Палате представителей США и подробные сведения, представленные в среду Национальным управлением по ядерной безопасности, входящим в состав Министерства энергетики федеральным агентством являются на сегодняшний день самыми весомыми доказательствами того, что Вашингтон делает конкретные шаги, чтобы подготовиться к худшим возможным последствиям вторжения.

Группа поддержки ядерных аварий, или NEST, теневое подразделение экспертов-атомщиков, управляемое агентством безопасности, работает с Украиной над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении.

В заявлении, отправленном The New York Times в ответ на вопросы репортера, агентство сообщило, что сеть атомных датчиков разворачивается "по всему региону" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, местонахождение и последствия любого ядерного взрыва". Кроме того, в нем говорится, что развернутые датчики лишат россия "любой возможности использовать ядерное оружие в Украине без указания авторства".

В одном сценарии Вашингтон может использовать информацию, собранную сетью, чтобы исключить ошибочную идентификацию злоумышленника, устроившего ядерный взрыв. Это может показаться ненужным шагом, учитывая своеобразие грибовидного облака. Но если оружие было доставлено грузовиком, танком или лодкой, а не ракетой с траекторией полета выяснить ее происхождение может оказаться практически невозможным.

По мнению ядерных экспертов, общедоступная информация о таком оборонном планировании может удержать москву, дав ей понять, что Вашингтон может разоблачить операцию под ложным флагом.

К примеру, москва может заявить, что Киев устроил ядерный взрыв на поле боя, чтобы попытаться привлечь Запад к более серьезной военной помощи. Но теоретически, имея сенсорную сеть, Вашингтон сможет указать на свой анализ ядерной атрибуции, чтобы показать, что на самом деле нападающим была москва.

Прошлой осенью россия, не представив никаких доказательств, неоднократно заявляла, что Украина планировала взорвать бомбу, предназначенную для распространения радиоактивных материалов, так называемую «грязную бомбу». Вашингтон предупредил, что кремль пытается создать ложный повод для эскалации войны.

«Если в Украине произойдет ядерная чрезвычайная ситуация, будь то радиационный выброс из ядерного реактора или взрыв ядерного оружия, — говорится в заявлении службы безопасности, — научные анализы будут оперативно предоставлены государственным органам и центрам принятия решений США в Украине и регионе для принятия действенных, технически обоснованных решений по защите здоровья и безопасности населения».

Эксперты-ядерщики говорят, что такие защитные меры могут стать самым серьезным испытанием в ближайшие недели, когда украинская армия начнет свое весеннее наступление. Западные эксперты озабочены тем, что неудачи россии на поле боя делают путина, по крайней мере, более зависимым от его ядерного арсенала, и они озабочены тем, что новые неудачи могут усилить его готовность надавить на ядерный курок.

Дженнифер Гренхольм, министр энергетики, в прошлом месяце рассказала Конгрессу об общих мерах предосторожности при обнаружении радиации в Украине и сказала, что цель помощи США состоит в том, чтобы «убедиться, что украинцы в безопасности и не поддаются облучению». Однако она сообщила мало подробностей, заявив, что для этого потребуется закрытое заседание.

Министерство энергетики и агентство безопасности говорят, что в этом году они тратят около 160 миллионов долларов на меры предосторожности по атомной энергии в Украине, и аналогичная сумма запрашивается на 2024 год.

Министерство энергетики, в дополнение к помощи NEST, заявляет, что оказывает поддержку партнерским агентствам в Украине по измерению радиации в воздухе, моделированию атмосферных шлейфов радиации и противодействию ядерной контрабанде.