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США передадуть Україні вісім систем NASAMS – Пентагон

США передадуть Україні вісім систем NASAMS – Пентагон

Київ • УНН

 • 276407 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них надійдуть вже найближчим часом. Про це повідомила пресслужба Пентагону, інформує УНН.

Цитата

"США надали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, два з них будуть в Україні найближчим часом, а ще шість передадуть згодом", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Представник Пентагону зазначив, що США також взяли на себе зобов’язання надати Україні засоби протидії безпілотникам, зокрема систему VAMPIRE.

Окрім того, Україна отримає системи ППО й від інших країн.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", – повідомили у міноборони США.

Нагадаємо

28 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 275 млн доларів.

Зокрема, у нього увійдуть:

• боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

• 500 високоточних артилерійських снарядів;

• дистанційні протимінні системи;

•  автомобілі HMMWV;

• стрілецька зброя та патрони.

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