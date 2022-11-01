США передадуть Україні вісім систем NASAMS – Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, дві з них надійдуть вже найближчим часом. Про це повідомила пресслужба Пентагону, інформує УНН.
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"США надали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, два з них будуть в Україні найближчим часом, а ще шість передадуть згодом", – ідеться у повідомленні.
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Представник Пентагону зазначив, що США також взяли на себе зобов’язання надати Україні засоби протидії безпілотникам, зокрема систему VAMPIRE.
Окрім того, Україна отримає системи ППО й від інших країн.
"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", – повідомили у міноборони США.
Нагадаємо
28 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 275 млн доларів.
Зокрема, у нього увійдуть:
• боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
• 500 високоточних артилерійських снарядів;
• дистанційні протимінні системи;
• автомобілі HMMWV;
• стрілецька зброя та патрони.