США передадут Украине восемь систем NASAMS – Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них поступят в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, информирует УНН.
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"США предоставили восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, два из них будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть передадут позже", – говорится в сообщении.
Детали
Представитель Пентагона отметил, что США также взяли на себя обязательства предоставить Украине средства противодействия беспилотникам, в частности систему VAMPIRE.
Кроме того, Украина получит системы ПВО и от других стран.
"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были чрезвычайно хорошо использованы в Украине. Испания откликнулась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", – сообщили в минобороны США.
Напомним
28 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 275 млн долларов.
В частности, в него войдут:
• боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
• 500 высокоточных артиллерийских снарядов;
• дистанционные противоминные системы;
• автомобили HMMWV;
• стрелковое оружие и патроны.