США оголосили про безвізовий режим для Ізраїлю

Деталі

Очікується, що до 30 листопада 2023 року оновлять електронну систему авторизації подорожей ESTA, що має дозволити громадянам Ізраїлю подавати заявки на поїздку до Сполучених Штатів з туристичною чи діловою метою на термін до 90 днів без попереднього отримання американської візи.

Аналогічно - після оновлення правил подорожей Ізраїлю - усі громадяни США можуть просити в’їзд до Ізраїлю на термін до 90 днів для бізнесу, туризму чи транзиту без отримання візи.

Доповнення

Як зазначає CNN, програма безвізового в'їзду до США включає 40 країн, і прийняття Ізраїлю залежало від його поводження з американцями палестинського походження. Хоча офіційні особи заявляють, що ці питання вирішені, раніше цього місяця група з 15 сенаторів-демократів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена не пропонувати включення Ізраїлю у програму, ґрунтуючись на тому, як з американцями палестинського походження досі поводяться, коли вони приїжджають до Ізраїлю, пише телеканал.