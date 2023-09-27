США объявили о безвизовом режиме для Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что Израиль присоединится к программе безвизового въезда в США, которая позволит израильским гражданам вскоре въезжать в Соединенные Штаты без визы и наоборот, сообщает Министерство национальной безопасности США, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что до 30 ноября 2023 года обновят электронную систему авторизации путешествий ESTA, что должно позволить гражданам Израиля подавать заявки на поездку в Соединенные Штаты с туристической или деловой целью на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы.
Аналогично - после обновления правил путешествий Израиля - все граждане США могут просить въезд в Израиль на срок до 90 дней для бизнеса, туризма или транзита без получения визы.
Дополнение
Как отмечает CNN, программа безвизового въезда в США включает 40 стран, и принятие Израиля зависело от его обращения с американцами палестинского происхождения. Хотя официальные лица заявляют, что эти вопросы решены, ранее в этом месяце группа из 15 сенаторов-демократов призвала госсекретаря США Энтони Блинкена не предлагать включение Израиля в программу, основываясь на том, как с американцами палестинского происхождения до сих пор обращаются, когда они приезжают в Израиль, пишет телеканал.