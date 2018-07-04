США не хочуть публічно позначати можливі терміни денуклеаризації КНДР

“Ми не вважаємо, що публічне оголошення про прихильність графіку (денуклеаризації КНДР) корисно, але ми надзвичайно відверті і ясні щодо своїх очікувань в переговорах з північнокорейцями”, — сказала дипломат. Її просили пояснити, чому держсекретар США Майкл Помпео, який 5 липня вирушає з візитом до Пхеньяну, розмірковує на публіці про ймовірні терміни денуклеаризації КНДР на відміну від помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Раніше Вашингтон визнавав, що хотів би домогтися ліквідації ядерних і ракетних програм Пхеньяна до наступних президентських виборів в США, які відбудуться в листопаді 2020 року. Однак Болтон минулої неділі в ефірі телекомпанії CBS стверджував, що влада КНДР разом з США можуть згорнути свою ядерну, хімічну і біологічну програми протягом одного року.

Коментуючи у вівторок цю тему на регулярному брифінгу для журналістів, начальник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт зазначила, що зовнішньополітичне відомство не має наміру “вдаватися в усі деталі щодо дискусії” з Пхеньяном. “Що ж стосується графіка, то я знаю, що деякі особи позначають графіки. Ми не збираємося позначати графік вирішення даного питання”, — підкреслила Науерт.

Вона розповіла, що буде супроводжувати Помпео в ході майбутнього візиту в столицю КНДР. Крім того, глава американської дипломатії бере з собою в цю поїздку шість кореспондентів з числа акредитованих при Держдепартаменті, додала Науерт.

Як повідомляв УНН, Помпео відправиться 5 липня в КНДР і зустрінеться з Кім Чен Ином.