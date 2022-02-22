США назвали російських «миротворців» в Україні «дурістю»
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Розгортання, які Росія назвала миротворчою операцією на сході України, є «дурістю», а визнання Москвою незалежних регіонів є частиною її приводу для війни, заявили Сполучені Штати в Раді Безпеки ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Наслідки дій Росії "будуть жахливими - по всій Україні, по всій Європі та по всьому світу", повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на екстреному засіданні ради з 15 членів.
Цитата
«Президент Путін розірвав Мінські домовленості на шматки. Ми чітко дали зрозуміти, що не віримо, що він на цьому зупиниться», – сказала Лінда Томас-Грінфілд, маючи на увазі домовленості 2014 та 2015 років, які мали на меті припинити конфлікт між українською армією та підтримувані Росією сепаратисти на сході України.
Путін також у понеділок наказав розгорнути російські війська на Донбасі на сході України «зберігати мир».
"Ми залишаємось відкритими для дипломатії для дипломатичного рішення, однак дозволяти нову криваву баню на Донбасі ми не маємо наміру робити", - заявив посол Росії в ООН Василь Небензя в Раді Безпеки.
Більшість членів ради розкритикували Росію за її дії в понеділок. Посол Кенії в ООН Мартін Кімані засудив те, що він назвав тенденцією, коли могутні держави порушують міжнародне право без особливої уваги, додавши: "Багатосторонність лежить сьогодні на смертному ложі".
Зазначимо, що вісім членів ради, включаючи США, Великобританію та Францію, підтримали прохання Києва про засідання Ради Безпеки після оголошення Путіна.