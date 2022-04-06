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США можуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. США заявили, що вони зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі. Про це УНН пише з посиланням на CNN. Видання наводить слова офіційного представника США, знайомого з останньою інформацією.

США можуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі

Деталі

За словами чиновника, виявлення причетних до інциденту "зараз є надзвичайно важливим пріоритетом" для розвідувальної спільноти США.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться відколи стали відомі звірства, і США перебувають на межі "звуження" відповідальності, сказав чиновник.

За словами чиновника, немає впевненості, що США оголосять про свої висновки публічно, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України. США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських бойовиків.

"США намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив", - додав чиновник.

Доповнення

Масові розстріли мирних жителів Бучі вчинили російські військові.

Президент України Володимир Зеленський назвав убивства "геноцидом".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив злочини російських військових, а Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за його словами, зазнав "глибокого потрясіння" від кадрів із міста.

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