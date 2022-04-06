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США могут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче

Киев • УНН

 • 187219 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. США заявили, что они смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN. Издание приводит слова официального представителя США, знакомого с последней информацией.

США могут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче

Детали

По словам чиновника, выявление причастных к инциденту "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательного сообщества США.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США находятся на грани "сужения" ответственности, сказал чиновник.

По словам чиновника, нет уверенности, что США объявят о своих выводах публично, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины. США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче было более одного подразделения или группы российских боевиков.

"США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило", - добавил чиновник.

Дополнение

Массовые расстрелы мирных жителей Бучи совершили российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийства "геноцидом".

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил преступления российских военных, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по его словам, испытал "глубокие потрясения" от кадров из города.

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