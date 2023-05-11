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США конфіскували 13 веб-доменів "Хезболли"

США конфіскували 13 веб-доменів "Хезболли"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство юстиції США оголосило у четвер, що конфіскувало 13 веб-доменів, контрольованих ліванською «Хезболлою», заявивши, що вони керувалися особами та групами, які перебувають під санкціями, але з використанням інтернет-реєстрів США, інформує УНН.

Деталі

Заблоковані домени включали особистий сайт заступника генерального секретаря «Хезболли» Наїма Касема, основний сайт Асоціації підтримки ісламського опору, підрозділ «Хезболли» зі збору коштів та сайти, контрольовані телеканалом «Хезболли» «Аль-Манар».

Відвідувачі доменів тепер бачать велику односторінкову заяву англійською та арабською мовами, яка говорить: «Цей сайт був захоплений» з логотипами ФБР США та Міністерства торгівлі.

Міністерство юстиції заявило, що ці сайти були зареєстровані у двох американських групах – Public Internet Registry та Verisign Inc.

«Сьогоднішня конфіскація веб-доменів позбавляє терористичні організації та їхні філії значних джерел підтримки і ясно дає зрозуміти, що ми не дозволимо цим групам використовувати американську інфраструктуру для загроз американському народу», - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Додамо

У 1997 році США оголосили Хезболлу, велике політичне та воєнізоване угруповання в Лівані, іноземною терористичною організацією.

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