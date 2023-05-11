США конфисковали 13 веб-доменов "Хезболлы"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство юстиции США объявило в четверг, что конфисковало 13 веб-доменов, контролируемых ливанской «Хезболлой», заявив, что они управлялись лицами и группами, находящимися под санкциями, но с использованием интернет-реестров США, информирует УНН.
Детали
Заблокированные домены включали личный сайт заместителя генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема, основной сайт Ассоциации поддержки исламского сопротивления, подразделение «Хезболлы» по сбору средств и сайты, контролируемые телеканалом «Хезболлы» «Аль-Манар».
Посетители доменов теперь видят большое одностраничное заявление на английском и арабском языках, в котором говорится: «Этот сайт был захвачен» с логотипами ФБР США и Министерства торговли.
Министерство юстиции заявило, что эти сайты были зарегистрированы в двух американских группах – Public Internet Registry и Verisign Inc.
«Сегодняшняя конфискация веб-доменов лишает террористические организации и их филиалы значительных источников поддержки и ясно дает понять, что мы не позволим этим группам использовать американскую инфраструктуру для угроз американскому народу», - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.
Добавим
В 1997 году США объявили Хезболлу, крупную политическую и военизированную группировку в Ливане, иностранной террористической организацией.