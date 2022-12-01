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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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США готують нові санкції проти КНДР

США готують нові санкції проти КНДР

Київ • УНН

 • 751206 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати працюють над новим пакетом санкцій проти Північної Кореї, оскільки Пхеньян продовжує заборонені розробки ракет і сигналізує про можливе нове ядерне випробування. Про це повідомило агентство Reuters, пише УНН.

Цитата

«У нас є новий набір санкційних заходів, які ми готуємо на цей момент», - сказав він на конференції в Сеулі, організованій американським Центром стратегічних і міжнародних досліджень і південнокорейською медіагрупою JoongAng.

Деталі

За його словами, Вашингтон має намір використовувати тиск і дипломатію, щоб спонукати Північну Корею відмовитися від свого ядерного арсеналу. Також президент США Джо Байден прагне денуклеаризації Корейського півострова. Він продовжує неухильно дотримуватися цієї мети, виявляючи гнучкість у роботі з партнерами щодо її досягнення.

Радник США вказав на активізацію співпраці між Сполученими Штатами, Південною Кореєю та Японією, які активізували спільні військові навчання.

Більше того, Сполучені Штати також працюють над більш «помітною» регіональною присутністю своїх стратегічних активів, маючи на увазі основне озброєння, таке як авіаносці та бомбардувальники далекого радіусу дії.

Своєю чергою Північна Корея звинуватила США та їхніх союзників у проведенні «ворожої» політики, включаючи санкції, які не залишили їй іншого вибору, окрім як наростити свою армію.

Салліван додав, що Вашингтон відкритий до переговорів без попередніх умов.

Доповнення

Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка приземлилася поблизу східних вод Японії під час другого великого випробування зброї цього місяця, що показало потенційну здатність завдати ядерних ударів по всій материковій частині США. 

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