США готовят новые санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты работают над новым пакетом санкций против Северной Кореи, поскольку Пхеньян продолжает запрещенные разработки ракет и сигнализирует о возможном новом ядерном испытании. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет УНН.
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«У нас есть новый набор санкционных мер, которые мы готовим на данный момент», – сказал он на конференции в Сеуле, организованной американским Центром стратегических и международных исследований и южнокорейской медиагруппой JoongAng.
Детали
По его словам, Вашингтон намерен использовать давление и дипломатию, чтобы побудить Северную Корею отказаться от своего ядерного арсенала. Также президент США Джо Байден стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. Он продолжает неукоснительно придерживаться этой цели, проявляя гибкость в работе с партнерами по ее достижению.
Советник США указал на активизацию сотрудничества между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией, которые активизировали совместные военные учения.
Более того, Соединенные Штаты также работают над более «заметным» региональным присутствием своих стратегических активов, имея в виду основное вооружение, такое как авианосцы и бомбардировщики дальнего радиуса действия.
В свою очередь, Северная Корея обвинила США и их союзников в проведении «враждебной» политики, включая санкции, которые не оставили ей другого выбора, кроме как расширить свою армию.
Салливан добавил, что Вашингтон открыт для переговоров без предварительных условий.
Дополнение
Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая приземлилась вблизи восточных вод Японии во время второго крупного испытания оружия этого месяца, что показало потенциальную способность нанести ядерные удары по всей материковой части США.