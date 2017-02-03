США гарантували "дієву відсіч" у разі застосування КНДР ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Якщо Північна Корея атакує Сполучені Штати чи їхніх союзників або застосує ядерну зброю, Вашингтон гарантує дієву відсіч. Про це сказав міністр оборони США Джеймс Меттіс під час візиту до Південної Кореї, передає УНН з посиланням на euronews.
Це перша поїздка Дж.Меттіса за кордон на посаді керівника Пентагону.
Минулого року Пхеньян попри заборони і санкції ООН запустив понад 20 ракет і здійснив два ядерні випробування.
У січні Північна Корея заявила про намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
У п'ятницю Дж.Меттіс відвідує іншого сусіда КНДР - Японію.