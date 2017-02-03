США гарантировали "действенный отпор" в случае применения КНДР ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Если Северная Корея атакует Соединенные Штаты или их союзников или применит ядерное оружие, Вашингтон гарантирует действенный отпор. Об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Южную Корею, передает УНН со ссылкой на euronews.
Это первая поездка Дж.Мэттиса за границу на должности руководителя Пентагона.
В прошлом году Пхеньян несмотря на запреты и санкции ООН запустил более 20 ракет и совершил два ядерных испытания.
В январе Северная Корея заявила о намерении осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты.