"Спроба закрити шляхи втечі": Боррель засудив ракетний удар рашистів по вокзалу Краматорська

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"Я рішуче засуджую сьогоднішній ранковий невибірковий напад росії на залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей і багато було поранено. Це ще одна спроба закрити шляхи втечі для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни та зазнає страждань", — написав Боррель.

Нагадаємо

Сьогодні, 8 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, де перебувало приблизно 4 тис. людей.

За останніми даними, загинуло 39 людей, серед них четверо дітей.