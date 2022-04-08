"Спроба закрити шляхи втечі": Боррель засудив ракетний удар рашистів по вокзалу Краматорська
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель засудив ракетний удар російських військових по вокзалу Краматорська Донецької області, внаслідок якого загинули десятки людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Борреля.
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"Я рішуче засуджую сьогоднішній ранковий невибірковий напад росії на залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей і багато було поранено. Це ще одна спроба закрити шляхи втечі для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни та зазнає страждань", — написав Боррель.
Нагадаємо
Сьогодні, 8 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, де перебувало приблизно 4 тис. людей.
За останніми даними, загинуло 39 людей, серед них четверо дітей.