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"Справжня афера": на харківський зоопарк списали 3 млрд грн і будують один з найдорожчих туалетів у світі

Київ • УНН

 • 157974 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. За шість років будівництва зоопарку влада Харкова витратила на нього вже 3 млрд грн бюджетних грошей. Про це у FB заявила депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва, передає УНН.

Цитата

"31 млн грн коштує тамтешній туалет, який потрапив в 5-ку найдорожчих вбиралень у світі, обійшовши шанхайський Moon River Art Park Toilet, покритий позолотою", - зазначила вона.

Мустафаєва називає це аферою, від якої страждають платники податків.

"Справжня афера, від якої страждають люди, які чесною працею заробляють гроші, а їх потім у них відбирають з порожніми обіцянками світлого майбутнього", - сказала вона.

Доповнення

Переможцем тендеру на будівництво громадського туалету вартістю в 31 млн грн стала компанія "Трест Житлобуд - 1", яка належить Олександру Харченку, члену виконкому Харківської міськради, який очолює секретар і за сумісництвом в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

Про їх близькі відносини свідчить той факт, що Терехов вибрав саме колектив "Трест Житлобуд - 1" для привітань з Днем будівельника.

У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявив, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частину з яких використовує на зоопарк.

Тому харківський зоопарк має як прихильників, так і противників, які вважають, що такі проекти не по кишені жителям і всього-на-всього є корупційною годівницею влади.

До речі

Президент Володимир Зеленський присвоїв главі "Трест Житлобуд - 1" Олександру Харченку орден "За заслуги". Як підрахував УНН, тільки в цьому році його компанія отримала підрядів від харківської влади на зоопарк в сумі 300 млн грн, у тому числі найдорожчий громадський туалет за вартістю цілого заміського маєтку.

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