Справу щодо побиття заступника голови Херсонської облради перекваліфікували
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Справу щодо побиття Василя Зеленчука перекваліфікували на статтю 121 ККУ “Умисне тяжке тілесне ушкодження”. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП Херсонщини Олена Ренкас.
“Розкриття цього злочину перебуває на контролі у керівництва Головного Управління Нацполіції Херсонської області”, — повідомила О.Ренкас.
Нагадаємо, вчора за цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”.