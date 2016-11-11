Дело об избиении заместителя председателя Херсонского облсовета переквалифицировали

"Раскрытие этого преступления находится на контроле у ​​руководства Главного Управления Нацполиции Херсонской области", - сообщила Е.Ренкас.

Напомним, вчера по данному факту было открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".