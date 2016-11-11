Дело об избиении заместителя председателя Херсонского облсовета переквалифицировали
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Дело об избиении Василия Зеленчука переквалифицировали на статью 121 УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП Херсонской области Елена Ренкас.
"Раскрытие этого преступления находится на контроле у руководства Главного Управления Нацполиции Херсонской области", - сообщила Е.Ренкас.
Напомним, вчера по данному факту было открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".