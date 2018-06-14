Справу щодо підриву авто співробітника СБУ Хараберюша направили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила слідство і направила до суду кримінальне провадження щодо підриву в автомобілі у Маріуполі співробітника СБУ Олександра Хараберюша. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокурорів Головної військової прокуратури 13.06.2018 Головним слідчим управлінням Служби безпеки України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом терористичного акту, який вчинено 31.03.2017 у м.Маріуполь, у результаті якого загинув заступник начальника головного відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Донецькій області полковник О.Хараберюш. 13.06.2018 обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
Слідством установлено, що громадянка України за попередньою змовою з учасниками терористичної організації “ДНР”, діючи за їх вказівками та інструкціями, 31 березня 2017 року прикріпила саморобний вибуховий пристрій на магнітній основі до днища автомобіля, яким користувався загиблий. Упевнившись, що Хараберюш сів за кермо вказаного автомобіля та розпочав рух, обвинувачена здійснила дзвінок на номер оператора мобільного зв’язку, встановлений у вибуховому пристрої, чим активувала його. Унаслідок вибуху офіцер загинув на місці події.
Мотивами вчинення цього терористичного акту було припинення ефективного виконання потерпілим своїх службових обов’язків у районі проведення АТО, а метою — залякування населення Донецької області і співробітників правоохоронних органів.
Підозрюваній вручено обвинувальний акт у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування стосовно організаторів та інших співучасників терористичного акту продовжується.
Нагадаємо, підозрювана у скоєнні теракту, в якому загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш входила до центру спеціальних операцій МГБ “ДНР”.
Нагадаємо 31 березня 2017 року полковника СБУ Олександра Харабарюша підірвали в автомобілі.